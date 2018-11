Gewinner des Tages Til Schweigers Hotel wird zur Kette

Bisher gibt es ein "Barefoot Hotel" in Timmendorfer Strand, das im Juni 2017 eröffnet wurde. Weitere Hotels sollen nun womöglich auf der ganzen Welt folgen. Gut eineinhalb Jahre habe man verhandelt, heißt es in der Branchenzeitung. Auf der Webseite des Hotels wird dieses als "so authentisch und herzlich wie Til Schweiger selbst" angepriesen. Der Schauspieler habe einen Ort geschaffen, der "vom unkomplizierten Lebensgefühl der amerikanischen Ostküste und der pazifischen Lässigkeit Malibus" inspiriert sei.