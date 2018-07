Gewinner des Tages Taylor Swift verschenkt Tickets

Taylor Swift (28, "Reputation") hat sich von ihrer großzügigen Seite gezeigt. Nachdem bei einem Einsatz in Massachusetts tragischerweise der Polizist Micheal Chesna erschossen worden war, verschenkte die US-Sängerin großherzig nicht gerade wenige Karten für ein Konzert ihrer "Reputation Tour" an das lokale Polizeirevier in Weymouth.