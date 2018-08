Gewinner des Tages Taylor Swift bricht eigenen Rekord

Taylor Swift (28) brach im Jahr 2015 alle Rekorde und konnte mit ihrer "1989 World Tour" den Thron jener Künstlerin einnehmen, die die höchsten Verkaufszahlen in den USA erreicht hat. Doch wie die britische "Daily Mail" jetzt berichtet, hat Swift ihren eigenen Rekord mit ihrer "Reputation Stadium Tour" gebrochen und bereits jetzt mit nur 27 Konzerten in den USA etwa 191 Millionen Dollar eingenommen. Zum Vergleich: Die "1989 World Tour" hat mit 63 Konzerten in den USA "nur" 181,5 Millionen Dollar eingebracht.