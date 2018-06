Gewinner des Tages Taylor Swift begeistert die Fans doppelt

Für alle Taylor-Swift-Fans hat sich der Besuch ihrer Konzerte im Wembley Stadion am Wochenende gleich doppelt gelohnt. Denn die Sängerin (28, "Look What You Made Me Do") machte ihre Fans nicht nur mit ihrer eigenen Performance glücklich: Swift hatte sowohl für ihr Konzert am Freitag, als auch am Samstag ganz besondere Special-Guests organisiert.