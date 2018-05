Gewinner des Tages Sting bekommt Ehrendoktor verliehen

Ein Golden Globe und zahlreiche Grammys stehen schon in seinem Trophäenschrank, jetzt folgte eine ganz besondere Auszeichnung für den Weltstar Sting (66, "Shape of My Heart"). Am Wochenende wurde er von der Brown Universität in Rhode Island, USA, mit dem Ehrendoktor "Doctor of humane letters" ausgezeichnet. Sting ist neben seiner jahrelangen Karriere als Sänger und Frontmann der britischen Rockband "The Police" auch Mitbegründer des "Rainforest Fund", einer Organisation, die unter anderem die Regenwälder beschützt.