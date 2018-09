Gewinner des Tages Simon Cowell spendet für Hunde

Simon Cowell (58) sucht nicht nur nach neuen Gesangstalenten in der britischen Castingshow "X Factor". Der Chef-Juror engagiert sich auch tatkräftig bei der Rettung von Hunden in Südkorea. Wie die "Daily Mail" berichtet, spendete der 58-Jährige 25.000 Britische Pfund (etwa 28.000 Euro) an "Humane Society International". Die Organisation kämpft gegen eine Hunde-Fleisch-Farm in Südkorea und hat sich zum Ziel gesetzt, etwa 200 dort eingesperrte Hunde vor dem Verzehr zu retten und in neue Familien nach Großbritannien zu vermitteln.