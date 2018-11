Gewinner des Tages Shakira lässt zwei Schulen bauen

Shakira (41, "Waka Waka") wurde mit einer wundervollen Stimme gesegnet und hat schon seit Jahren den Status eines internationalen Megastars. Doch die gebürtige Kolumbianerin teilt auch einen Teil ihres Glücks mit anderen und sorgt dafür, dass Kinder aus ihrer Heimat die Chance auf eine Schulbildung bekommen. Via Instagram verkündete die Sängerin, dass sie eine Schule in Cartagena und eine in Barranquilla bauen lasse.