Gewinner des Tages Robin Schulz erreicht Gold-Status

In den vergangenen vier Jahren hat DJ und Produzent Robin Schulz (31) mehr als 250 Gold- und Platin-Ehrungen erhalten - und nun ist er um eine weitere Auszeichnung reicher. Seine Single "Unforgettable" hat in Deutschland offiziell Gold-Status erreicht wie Warner Music am Donnerstag bekanntgegeben hat. Der Deep-House Track war bereits seine achte Nummer-1-Single in den deutschen Charts.