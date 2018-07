Gewinner des Tages Quentin Tarantino kann aufatmen

Debra Tate (65), die Schwester der 1969 so brutal ermordeten Schauspielerin Sharon Tate, hat offenbar ihre Zweifel über Quentin Tarantinos (55, "Django Unchained") neues Filmprojekt begraben. Der Kult-Regisseur arbeitet gerade an dem Streifen "Once Upon a Time... in Hollywood", der sich unter anderem mit den grausamen Morden der Manson-Familie beschäftigt.