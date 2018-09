Gewinner des Tages Prince M. Jackson bekommt Award

Prince Michael Jackson (21) ist mit dem wichtigsten nationalen Preis für junge Erwachsene ausgezeichnet worden, die sich für wohltätige Zwecke einsetzen. Der älteste Sohn des "King of Pop" Michael Jackson (1958-2009, "Bad") ist in dessen Fußstapfen getreten und bekam den Preis für seine Hilfsorganisation "Heal Los Angeles". Das berichtet das US-Portal "ET Online".