Gewinner des Tages Otto Waalkes ist noch nicht zu alt

Auf der einen Seite eines der berühmtesten Festivals der Welt, auf der anderen einer der Vorzeigekomiker Deutschlands: Otto Waalkes (69, "Kleinhirn an alle") feiert am 22. Juli seinen 70. Geburtstag, doch schon kurz darauf will er beweisen, dass er noch lange nicht zum alten Eisen gehört. "Ich kann's noch gar nicht glauben. Aber ich bin mit meiner Band, den Friesenjungs, tatsächlich in Wacken engagiert", bestätigt Otto im Gespräch mit der "Welt am Sonntag". "Meine Band und ich, wir werden uns was Schönes ausdenken müssen."