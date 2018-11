Gewinner des Tages Nicki Minaj in Spendierlaune

Wie unter anderem das New York Police Department auf Twitter berichtet, hatte die Musikerin "über 500 Truthähne" im Gepäck, die sie geduldig an die Bewohner der Stadt verteilte. Und der Andrang war riesig, wie Instagram-Videos der Aktion zeigen. Schließlich wollten die wartenden Fans nicht nur ein gerupftes Federvieh, sondern auch ein Foto mit der berühmten Sängerin abstauben. Später bedankte sich Minaj via Instagram bei allen Beteiligten.