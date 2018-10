Gewinner des Tages Neuer Job für Jessica Biel

Für ihre Performance in der ersten Staffel von "The Sinner" wurde Schauspielerin Jessica Biel (36, "Eine himmlische Familie") 2018 sowohl für den Golden Globe als auch für den Emmy nominiert. Nun hat sie die nächste Serienrolle an Land gezogen. Wie unter anderem das US-Branchenblatt "Deadline" berichtet, wird die Ehefrau von Superstar Justin Timberlake (37, "Say Something") in einer neuen Serie von Facebook Watch die Hauptrolle übernehmen.