Gewinner des Tages Neue Rolle für Michelle Williams

Michelle Williams (38, "Need Your Help") verwandelt sich für die neue TV-Serie "American Soul" in Musik-Legende Diana Ross (74, "I'm Coming Out"), wie das US-Branchenblatt "Deadline" berichtet. Es ist eine positive Nachricht zum Jahresende für das ehemalige Mitglied von Destiny's Child, nachdem sie Anfang des Monats die Auflösung ihrer Verlobung mit dem Pastor Chad Johnson bekanntgegeben hatte.