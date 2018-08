Gewinner des Tages Neue Hauptrolle für Renée Zellweger

Bei der Serie soll es sich um eine Mischung aus Thriller und Drama handeln, für die vorerst zehn Episoden produziert werden sollen. Zellweger soll in die Rolle der Anne schlüpfen, über die allerdings noch nicht viel bekannt ist. Insider berichten davon, dass die Staffel sich um zwei Frischvermählte drehen könnte. "What/If" ist die erste große Serienrolle für Zellweger, die in ihrer mehr als zwanzigjährigen Karriere bisher vor allem in Kinofilmen mitgespielt hat.