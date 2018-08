Gewinner des Tages Michael Bublés doppeltes Liebesglück

Durch die Krankheit ihres Sohnes hätten beide sowohl "das Schlimmste, aber auch das Beste" im jeweils anderen sehen können. "Meine Frau und ich wurden glücklich, wir haben uns wieder ineinander verliebt", schwärmt der 42-Jährige am Sonntag gegenüber dem "Daily Telegraph". Wie sich die neu entfachte Liebe bei dem Kanadier bemerkbar macht? "Essen schmeckte nie so gut, Musik hörte sich nie so gut an, meine Beziehung zu meiner Familie... in allem." Heute gilt Sohn Noah als geheilt und ist großer Bruder des kleinen Elias (2) sowie von Vida Amber Betty. Die Jüngste im Bublé-Bunde kam im Juli 2018 zur Welt.