Gewinner des Tages Matthew Broderick bei "The Conners"

Neue Rolle in "The Conners": Wie das "People"-Magazin berichtet, wird Matthew Broderick (56, "Godzilla") im "Roseanne"-Spin-off eine kleine Gastrolle übernehmen. Der Schauspieler wird einen Verehrer von Jackie Harris, gespielt von Laurie Metcalf (63), geben. Bereits am 30. Oktober wird die Folge namens "There Won't be Blood" in den USA ausgestrahlt. Ob es bei einem einmaligen Gastauftritt bleibt, ist bisher noch unklar.