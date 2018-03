"Star Wars" ist nur was für Jungs? Von wegen! Schauspieler Mark Hamill (66, "Kingsman: The Secret Service") persönlich munterte eine besorgte Mutter und ihre Tochter via Twitter auf. Die Frau schrieb zuvor, ihre Tochter traue sich nicht ihr Fan-Shirt anzuziehen. "Meine 7-jährige Tochter liegt gerade weinend auf dem Bett, weil sie ihr 'Star Wars'-T-Shirt in die Schule anziehen will, aber Angst hat, dass ihre Klassenkameraden lachen werden, weil sie 'Jungs-Sachen' mag", schrieb die Mutter namens N. J. Simmonds. "Ich bin so traurig und wütend."