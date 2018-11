Gewinner des Tages Marie Bäumer hat gute Aussichten

Marie Bäumer (49) kennt man aus Filmen wie "Im Angesicht des Verbrechens" oder "Das Adlon". Zuletzt brillierte sie als Romy Schneider in dem Schwarz-Weiß-Streifen "3 Tage in Quiberon" - und zwar so gut, dass ihr nun eine wichtige Auszeichnung winkt. Wie die European Film Academy (EFA) und EFA Productions am Samstag bekannt gaben, ist die gebürtige Düsseldorferin für die diesjährige Auszeichnung als beste europäische Schauspielerin nominiert.