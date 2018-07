Gewinner des Tages Louis Tomlinson wird Juror

Louis Tomlinson wird damit der vierte Juror. Neben ihm entscheiden der britische Superstar Robbie Williams (44), dessen Ehefrau US-Schauspielerin Ayda Field (39) und Chef-Juror Simon Cowell (58) über Wohl und Weh der Kandidaten. Das Vorsingen für die 15. Staffel startet am 18. Juli in der Wembley Arena in London. Die neuen Ausgaben werden dann ab August ausgestrahlt.