Gewinner des Tages Lobes-Hymne auf Elena Uhlig

"Wie sich die Uhlig selbst verwirklicht, finde ich total sexy", so der Schauspieler. "Ich bin stolz darauf, dass die Frau, die mit mir zusammenlebt, ihr eigenes Ding macht und noch dazu vier Kinder mit mir hat." Zu Hause habe Uhlig die Hosen an. "Und ich bin zu Gast", stellt Fitz Karl liebevoll klar. Das Paar lebt bereits seit 2006 in einer Beziehung und hat vier gemeinsame Kinder, zwei Söhne und zwei Töchter.