Gewinner des Tages Liam Gallagher genießt Familien-Harmonie

Im Mai 2018 traf Sänger Liam Gallagher (45, "As You Were") zum ersten Mal nach 19 langen Jahren seine Tochter Molly Moorish wieder. Die junge Frau stammt aus einer kurzen Liebelei mit Sängerin Lisa Moorish (46) und ist mittlerweile 21 Jahre alt. Die Reunion von Gallagher und Moorish war aber offenbar nicht nur ein einmaliges Erlebnis, sondern der fabelhafte Beginn einer gesunden Vater-Tochter-Beziehung. Wie unter anderem "Daily Mail" berichtet, nahm der Sänger seine Tochter jetzt sogar in den großen Familienurlaub mit.