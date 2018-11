Gewinner des Tages Lena Dunham findet zu sich selbst

Rank und schlank - und unglücklich. Lena Dunham (32, "Girls") scheint diese Erfahrung gemacht zu haben. Auf ihrer Instagram-Seite teilte die Schauspielerin am Samstag zwei Bilder von sich, die sie mit einem Jahr Abstand in Unterwäsche in ihrem Badezimmer zeigen. Für die 32-Jährige erstmal nichts Ungewöhnliches. Doch auf den zweiten Blick vermittelt die Foto-Montage eine deutliche Botschaft: Mut zu mehr Selbstliebe! Zwar ist Dunham auf dem Sommer-Selfie 2017 deutlich dünner, glücklich sieht sie darauf aber nicht aus.