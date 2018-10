Gewinner des Tages Lady Gaga wird vom Ex unterstützt

Während sich andere prominente Ex-Paare häufig dramatische Rosenkriege liefern, verhält es sich bei Sängerin und Schauspielerin Lady Gaga (32, "Born This Way") und US-Schauspieler Taylor Kinney (37, "Chicago Fire") offenbar ganz anders. Denn im Interview mit "Entertainment Tonight" schwärmte der Serienstar in höchsten Tönen über seine Ex und ihren Film "A Star Is Born".