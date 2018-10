Gewinner des Tages Lady Gaga kann sich etwas einbilden

Zu einem "A Star is Born"-Filmplakat schreibt die Schauspielerin: "Ich haben den Film im August auf dem Filmfest in Venedig gesehen und bin immer noch glücklich, im Publikum gewesen zu sein. Dieser Film überraschte mich im bestmöglichen Sinne. Ich liebe ihn. Ich hoffe, ihr könnt ihn sehen. Bravo, Lady Gaga. Bravo Bradley Cooper." Anne Hathaway war es ein besonderes Bedürfnis, den Film genau jetzt hervorzuheben, wie sie weiter schreibt. Am Ende des Jahres kämen so viele tolle Filme auf die Leinwand, dass ein Werk schnell wieder in Vergessenheit gerate. "'A Star Is Born' ist so besonders, so ambitioniert, so wagemutig und so brillant, dass er nicht nur eine Nachricht für eine Woche sein sollte."