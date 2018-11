Gewinner des Tages Kylie Minogue schwebt auf Wolke sieben

Kylie Minogue (50, "I Should Be So Lucky") scheint verliebter denn je. Seit April dieses Jahres ist die 50-Jährige mit Paul Solomons (43) liiert und scheint mit ihm endlich ihr großes Glück gefunden zu haben. Bei einem Auftritt in der TV-Show von Jonathan Ross (57) beschreibt sie ihre Beziehung zu dem Kreativdirektor der britischen Ausgabe des "GQ"-Magazins als "fabelhaft" und "großartig". Das Interview veröffentlichte die "Daily Mail" in Auszügen.