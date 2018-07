Gewinner des Tages Kristin Davis rettet Elefanten

Schon seit vielen Jahren unterstützt Schauspielerin Kristin Davis (53) gemeinnützige Organisationen auf der ganzen Welt. Besonders am Herzen liegt dem "Sex and the City"-Star dabei der Schutz ihrer Lieblingstiere, der Elefanten. Jetzt veröffentlichte Davis erneut ein Bild auf ihrem Instagram-Profil, das sie mit einem kleinen Baby-Elefanten und dessen Ranger Oscar zeigt.