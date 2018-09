Gewinner des Tages Kompliment für Taylor Swift

Doch damit nicht genug. Die 26-Jährige geriet regelrecht ins Schwärmen: "Ich habe heute mit ihr gesprochen. Sie ist wie eine große Schwester für mich. Ich erzähle ihr alles. Sie ist so klug, es ist verrückt." Im Mai überraschte Swift ihre Fans bei einem Konzert in Los Angeles, als sie Gomez zu sich auf die Bühne holte. Die beiden sangen gemeinsam "Hands To Myself".