Gewinner des Tages Kim Kardashian gewinnt Gerichtsprozess

Kim Kardashian (38, "Keeping Up With the Kardashians") ist um 2,7 Millionen Dollar reicher geworden, wie unter anderem "Entertainment Tonight" berichtet. Denn bereits im Februar hatte sie den Modehersteller Missguided USA verklagt und nun endlich auch den Prozess gewonnen. Der Grund: Die Firma hatte ohne ihre Zustimmung mit ihrem Namen und ihrem Bild geworben. Das ließ sich der Reality-Star nicht gefallen und forderte Schadensersatz, der ihr nun bewilligt wurde.