Gewinner des Tages Kid Rock bezahlt ungedeckte Rechnungen

Mehr Nächstenliebe geht nicht! US-Musiker Kid Rock (47, "All Summer Long") scheint in Weihnachtsstimmung zu sein - und seine Mitmenschen profitieren davon. Am Freitag griff der Sänger persönlich zum Telefonhörer und wählte die Nummer einer in Nashville, Tennessee, ansässigen Walmart-Filiale. Was er von dem Marktleiter wollte? Gar nichts - er wollte nur geben.