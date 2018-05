Gewinner des Tages Khloé Kardashian: Wieder happy

Am 12. April ist die 33-Jährige zum ersten Mal Mutter geworden - und nun fühle sie sich langsam wieder "richtig gut" in der Beziehung zu Thompson. "Khloé will irgendwann heiraten, momentan sprechen sie aber noch nicht ernsthaft darüber", erzählt der Insider. "Sie redet mit Tristan aber [schon jetzt] über eine gemeinsame Zukunft." Das Reality-TV-Sternchen glaube daran, dass die beiden ein gemeinsames, glückliches Leben führen können. Und das scheint auch Thompson zu wollen.