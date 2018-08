Gewinner des Tages Kelly Osbourne seit einem Jahr trocken

Kelly Osbourne (33) feiert ihre einjährige Abstinenz. Die Musikerin ist seit einem Jahr trocken und teilt diesen Erfolg mit ihren Followern auf Instagram. Zu dem Bild einer Tabelle, die genau anzeigt wie viele Jahre, Monate, Tage und Stunden sie bereits keinen Alkohol mehr getrunken hat, schrieb sie: "Das letzte Jahr war eines der härtesten in meinem Leben und ich finde, es ist an der Zeit das mit euch zu teilen". Sie habe eine schwere Zeit durchgemacht und sich selbst aufgegeben, doch das vergangene Jahr habe sie dazu genutzt "wirklich an meiner Psyche, meinem Körper und meiner Seele" zu arbeiten. Dazu habe sie sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.