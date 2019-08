Gewinner des Tages Kelly Osbourne hat Grund zum Feiern

Was für ein Meilenstein! Kelly Osbourne (34, "Changes") hat es geschafft, zwei Jahre ohne Suchtmittel zu leben. Das verkündete die Sängerin selbst stolz auf Instagram: "Ich wachte heute Morgen auf und fühlte mich von Dankbarkeit überwältigt. Ich kann nicht einmal in Worte fassen, wie sehr sich mein Leben in den letzten 2 Jahren verändert hat."