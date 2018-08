Gewinner des Tages Kelly Clarkson hat abgenommen

Als der "The Voice"-Coach Simon Cowell (58) mit einem Stern auf dem Walk of Fame in Los Angeles geehrt wurde, strahlte auch die US-Sängerin Kelly Clarkson (36, "Meaning Of Life"). Neben der Freude für ihren ehemaligen Juror ist wahrscheinlich auch ihr bemerkenswerter Gewichtsverlust ein Grund dafür. In ihrem süßen Blumenkleid setzte sie ihre neue Figur perfekt in Szene.