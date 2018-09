Gewinner des Tages Kelly Clarkson: Eigene Talkshow

Es ist eine besondere Ehre in der begehrten US-Talkshowlandschaft mitspielen zu dürfen. Kelly Clarkson hat es geschafft und darf bald Gäste in ihrer "The Kelly Clarkson Show" begrüßen. NBC verspricht eine Stunde "voller beeindruckender Geschichten, prominenter Gäste, Humor, Herz und, natürlich, guter Musik!" Die Produktion, die an elf NBC-Tochtergesellschaften verkauft wurde, läuft ab Herbst 2019 am Nachmittag auf einem besonderen Sendeplatz: Die Show wird vor "Ellen" laufen, der populären Talkshow mit Ellen DeGeneres (60).