Gewinner des Tages Keegan-Michael Key hat geheiratet

"Bester. Tag. überhaupt", kommentierte Keegan-Michael Key (47, "Bühne des Lebens") jetzt ein Bild auf Twitter, das ihn knutschend mit Elisa Pugliese zeigt. Warum der Schauspieler so gute Laune hat? Die Hollywood-Filmproduzentin und er sind nun Mann und Frau. In einer intimen Zeremonie in ihrem Zuhause in New York City haben sich die beiden am gestrigen Freitag das Jawort gegeben. Das berichtet das US-Magazin "People".