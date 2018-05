Katherine Heigl (39) ist die Neue in der Anwaltsserie "Suits". In der achten Staffel heuert sie als talentierte neue Partnerin in der Kanzlei Pearson Specter Litt an. Die Dreharbeiten dazu finden gerade statt, daher hat die Schauspielerin auch alle Hände voll zu tun. Dennoch war die Freude groß, als die US-Amerikanerin Besuch von Zuhause bekam. Ihr Mann brachte die beiden Adoptivkinder mit. "Ich habe geweint. Es ist viel zu lange her, dass ich meine perfekten, schönen Mädchen im Arm gehalten habe. Mein Herz ging auf, als sie mir in die Arme fielen", beschreibt sie ihre Gefühle.