Gewinner des Tages Justin Timberlake ganz menschlich

Die Bewohner von Santa Fe in Texas sind immer noch geschockt. Am 18. Mai verloren zehn Menschen bei einer Schul-Schießerei ihr Leben. Viele liegen im Krankenhaus. Doch so schwer die Zeit auch sein mag, es gibt jemanden, der versucht, sie ein wenig leichter zu machen: Justin Timberlake (37, "Cant Stop the Feeling"). Der Sänger stattete einigen Opfern des Anschlags nun einen Krankenbesuch ab und spendete Trost. Sonja Lopez, die Mutter der 16-jähirgen Sarah Salazar, die ebenfalls stationär behandelt werden muss, teilte den freudigen Überraschungsbesuch auf ihrer Facebook-Seite.