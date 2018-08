Gewinner des Tages Justin Timberlake erfindet Gameshow

Singen, tanzen und schauspielern - Justin Timberlake (37, "Man Of The Woods") ist zweifellos der geborenen Entertainer. Doch in ihm scheinen noch viel mehr Talente zu stecken. Wie der US-Sender Fox am Donnerstag erklärte, hat der Pop-Star die Idee zu einer Gameshow geliefert, die demnächst ausgestrahlt werden soll.