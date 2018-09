Gewinner des Tages John Legend erreicht EGOT-Status

"Es ist irgendwie surreal. Ich habe nie darüber nachgedacht, als ich meine Karriere gestartet habe. Ich wollte wahrscheinlich ein paar Grammys gewinnen und viele Alben verkaufen und all das fing ziemlich schnell an, aber nie habe ich auch nur davon geträumt, mal hier zu stehen [...]" Neben ihm erreichten am gestrigen zweiten Verleihungstag der Creative Arts Emmy Awards 2018 auch Komponist Sir Andrew Lloyd Webber (70) und Musiker Tim Rice (73) diesen ganz besonderen Status.