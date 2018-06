Gewinner des Tages John Cena macht ein süßes Versprechen

Zwischen Wrestling-Star und Schauspieler John Cena (41, "The Marine") und seiner Nikki Bella (34) scheint seit Anfang des Monats wieder alles in Butter zu sein. Die beiden haben sich zusammengerauft und geben ihrer Beziehung eine zweite Chance. Doch warum trennten sich die beiden im April überhaupt? Nun wurde bekannt: Bella wollte unbedingt Kinder, Cena nicht. Das zeigt ein Vorschau-Clip aus ihrer Reality-Sendung "Total Bellas", die am Sonntag im US-amerikanischen Fernsehen läuft und aus der die britische "Daily Mail" zitiert.