Gewinner des Tages Jimmy Fallon sorgt für Jubel

Eine ganz besondere Geste von Fallon. An der Marjory Stoneman Douglas High School fand im Februar 2018 ein Amoklauf statt. Ein 19-Jähriger tötete dabei 17 Menschen. Die Tat zog beispiellose Proteste nach sich. Einige Schüler aus Parkland gründeten die Organisation "Never Again MSD" und machten unter anderem mit dem School-Walkout-Day und dem March for Our Lives ihrem Unmut gegen die US-Waffengesetze Luft. Fallon schrieb in einem zweiten Instagram-Post, dass er den Schülern wünsche, dass sie "positiv" und "leidenschaftlich" bleiben.