Gewinner des Tages Jessica Williams angelt sich Hauptrolle

Es geht steil bergauf mit der Karriere von Jessica Williams (29): Nachdem sie im Netflix-Film "The Incredible Jessica James" (2017) überzeugte, hat die Schauspielerin nun die nächste Rolle in der Tasche: Sie wird in der Serienadaption von "Vier Hochzeiten und ein Todesfall" eine der Hauptfiguren spielen, wie unter anderem "Variety" berichtet.