Gewinner des Tages Jessica Alba spendet Windeln

Nicht jede Mutter kann ihr Kind so gut versorgen, wie Jessica Alba (37, "Honey") es beispielsweise schafft. Daher hat die Schauspielerin mit ihrer Firma "The Honest Company" zum Muttertag 1,5 Millionen Windeln an eine gemeinnützige Organisation gespendet. Gegenüber "People" erklärt sie diese Aktion: "Eine Mutter sollte nicht entscheiden müssen, ob sie ihre Kinder ernährt oder Windeln kauft."