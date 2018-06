Gewinner des Tages Jennifer Aniston: Trauzeugin?

Cox soll im Sommer ihren Partner, Snow-Patrol-Mitglied Johnny McDaid (41, "Life On Earth") heiraten - mit Aniston als Trauzeugin an ihrer Seite. "Courteney und Jennifer sind wie Pech und Schwefel und sie sind sich in den letzten Monaten noch näher gekommen", erzählte eine nicht näher genannte Quelle. "Courteney würde nicht ohne Jennifer an ihrer Seite vor den Traualtar treten". Umgekehrt war es bereits genauso: Als Aniston im Jahr 2015 ihrem Noch-Ehemann Justin Theroux (46, "The Leftovers") das Ja-Wort gab, war Courteney Cox Trauzeugin.