Gewinner des Tages Jason Biggs: Ein Jahr clean

Schauspieler Jason Biggs (40), bekannt aus der "American Pie"-Kinoreihe oder der Serie "Orange Is The New Black", hat bei Instagram stolz eine ganz besondere Auszeichnung hergezeigt. Mit der Schauspielerei hat die silberne Plakette aber nichts zu tun, vielmehr besagt sie, dass Biggs seit genau einem Jahr frei von Drogen und Alkohol ist. Eine Leistung, um die er schon seit wesentlich längerer Zeit kämpft.