Gewinner des Tages Janet Jackson bekommt Award

Im September wird die US-Sängerin Janet Jackson (52, "The Best") im amerikanischen Fernsehen zu sehen sein. Der Grund dafür ist, dass sie den "Rock Star Award" bei der "Black Girls Rock"-Verleihung bekommt. Als "phänomenale Frau der Musik" wird ihrer langjährigen Arbeit als Sängerin diese Ehre erwiesen. Am 9. September wird die Verleihung auf dem amerikanischen Fernsehsender "BET" zu sehen sein.