Gewinner des Tages James Corden löst Wette ein

Als Corden wenige Tage später tatsächlich am vereinbarten Treffpunkt in Kalifornien auftaucht, ist Cruise sichtlich überrascht. "Ich bin verblüfft, dass du hier bist", sagt er in dem Clip, der auf dem YouTube-Kanal der "Late Late Show" veröffentlicht wurde. Der merklich nervöse Moderator steigt zur Verwunderung aller wirklich in das Flugzeug und springt kurze Zeit später aus rund 4.500 Metern Höhe in die Tiefe. Corden absolviert einen Tandemsprung, Cruise springt alleine. Wettschulden sind schließlich Ehrenschulden.