Gewinner des Tages Ivana Trump kämpft gegen die Fettsucht

Als Ex-Frau von US-Präsident Donald Trump (71) hat es sich Ivana Trump (69, "Raising Trump") - ähnlich wie die ehemalige First Lady Michelle Obama (54) - auf die Fahnen geschrieben, den Kampf gegen die sich immer weiterverbreitende Fettsucht aufzunehmen, unter der viele Menschen zu leiden haben. Jetzt will sie sogar eine eigene Initiative ins Leben rufen, wie die "New York Post" berichtet.