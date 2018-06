Gewinner des Tages Itchy lösen ihr Versprechen ein

Die Aktion ist Teil der Anti-Plastikmüll-Kampagne "I Care", die die Band im Rahmen der Veröffentlichung ihrer Single "The Sea" im September 2017 gestartet hat. Auf der anschließenden Tour zum aktuellen Album "All Wew Know", die von November 2017 bis Mai 2018 stattfand, konnten sich Fans an einem von Ocean Care betreuten Info-Stand fotografieren lassen. Für jedes Foto würde die Band als Gegenleistung einen Quadratmeter Strand säubern. 586 Konzertbesucher haben teilgenommen, weshalb nun 586 Quadratmeter Ufer gesäubert werden. Ziel der Kampagne ist es, auf die verheerende Plastikmüllverschmutzung der Ozeane aufmerksam zu machen.